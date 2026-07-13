Оперативный штаб Правительства Тверской области круглосуточно координирует работу ресурсоснабжающих организаций по восстановлению линий электропередачи. Фото: Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области.

В Правительстве Тверской области в круглосуточном режиме работает оперативный штаб по ликвидации последствий циклона «Бернадетт». Глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX подчеркнул, что восстановление инфраструктуры и соцобъектов идет непрерывно.

Виталий Королев поручил главам округов ускорить возврат электричества Видео: Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области.

Курирующий отрасль зампред областного правительства Рустам Халиков докладывает о ситуации в режиме реального времени. На заседании штаба с участием МЧС, Минэнерго и ЖКХ, водоканала и энергетиков главам муниципалитетов поставили задачу оказывать полное содействие аварийным бригадам. Наибольшие повреждения сетей зафиксированы в Калининском, Вышневолоцком, Удомельском, Фировском, Спировском, Осташковском, Лихославльском и Конаковском округах.

Кроме того, в зоне особого контроля находятся Ржевский, Старицкий, Зубцовский, Торжокский, Селижаровский и Кувшиновский округа. Синоптики прогнозируют сохранение непогоды еще на 2-3 дня. Жалобы на отключения электроэнергии принимаются по телефонам: 112, 8-800-220-0-220, 8 (4822) 666-080 и 8 (4822) 650-160.