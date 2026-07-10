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НовостиОбщество10 июля 2026 8:33

Виновник смертельного пьяного ДТП в Старицком округе проведет семь лет в колонии

Осужденный за гибель человека автомобилист пытался обжаловать приговор, но областной суд оставил срок прежним
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Суд признал водителя виновным.

Суд признал водителя виновным.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Попытка жителя Тверской области обжаловать приговор за смертельную аварию закончилась безуспешно. Тверской областной суд оставил без изменений решение Старицкого районного суда от 3 апреля 2026 года.

Ранее мужчину признали виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Было доказано, что фигурант в состоянии опьянения сел за руль автомобиля, нарушил правила дорожного движения и по неосторожности спровоцировал ДТП, в котором погиб человек.

По решению суда виновник проведет 7 лет и 6 месяцев в колонии-поселении. Теперь приговор официально вступил в законную силу.