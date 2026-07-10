Виновник смертельного пьяного ДТП в Старицком округе проведет семь лет в колонии

Суд признал водителя виновным. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Попытка жителя Тверской области обжаловать приговор за смертельную аварию закончилась безуспешно. Тверской областной суд оставил без изменений решение Старицкого районного суда от 3 апреля 2026 года.

Ранее мужчину признали виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Было доказано, что фигурант в состоянии опьянения сел за руль автомобиля, нарушил правила дорожного движения и по неосторожности спровоцировал ДТП, в котором погиб человек.

По решению суда виновник проведет 7 лет и 6 месяцев в колонии-поселении. Теперь приговор официально вступил в законную силу.