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НовостиОбщество10 июля 2026 6:34

Директор нелидовского МУП ответит за поставку некачественной питьевой воды

Жители Нелидова получили чистую воду только после того, как в ситуацию с коммунальщиками вмешалась прокуратура
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Прокуратура возбудила административное дело против руководителя предприятия за нарушение санитарных требований к питьевой воде.

Прокуратура возбудила административное дело против руководителя предприятия за нарушение санитарных требований к питьевой воде.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нелидовская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере холодного водоснабжения.

Проверка показала, что МУП «Городское коммунальное хозяйство» снабжало жителей Нелидова питьевой водой, качество которой не соответствовало государственным нормативам. По представлению прокурора руководство предприятия осуществило технические и организационные работы, устранив выявившиеся недостатки.

За допущенные нарушения в отношении директора возбуждено административное производство по статье 6.5 КоАП РФ. Материалы дела находятся на рассмотрении уполномоченного органа для вынесения решения.