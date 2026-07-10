Директор нелидовского МУП ответит за поставку некачественной питьевой воды

Прокуратура возбудила административное дело против руководителя предприятия за нарушение санитарных требований к питьевой воде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нелидовская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере холодного водоснабжения.

Проверка показала, что МУП «Городское коммунальное хозяйство» снабжало жителей Нелидова питьевой водой, качество которой не соответствовало государственным нормативам. По представлению прокурора руководство предприятия осуществило технические и организационные работы, устранив выявившиеся недостатки.

За допущенные нарушения в отношении директора возбуждено административное производство по статье 6.5 КоАП РФ. Материалы дела находятся на рассмотрении уполномоченного органа для вынесения решения.