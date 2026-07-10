Тверские спасатели за сутки потушили четыре пожара и помогли на двух ДТП

Все зафиксированные за сутки возгорания имели техногенный характер. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области опубликовал сводку происшествий по состоянию на 6:00 10 июля 2026 года. За минувшие сутки подразделения ведомства ликвидировали четыре техногенных пожара.

Возгорания были зафиксированы в деревне Анисимиха Ржевского округа, деревне Аввакумово Калининского округа, деревне Большое Эскино Фировского округа, а также в городе Конаково на улице Жилкопа.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения дважды привлекались для ликвидации последствий ДТП на дорогах региона. На постоянном контроле МЧС в Тверской области остаются ситуация на водных объектах, мониторинг погодных условий и прохождение зарегистрированных туристических групп.