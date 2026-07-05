Тверичанка обнаружила пакет гречки вместо заказанного в интернете телефона

Полиция возбудила дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Твери обратилась 36-летняя местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенничества. Женщина заказала на маркетплейсе мобильный телефон стоимостью 49 тысяч рублей, оплатив покупку через онлайн-банк, привязанный к личному кабинету в приложении магазина.

Посылку на дом доставил курьер, однако при вскрытии коробки для проверки тверичанка обнаружила подмену — вместо телефона внутри лежал пакет гречневой крупы. Потерпевшая связалась со службой поддержки маркетплейса, но продавец отказался возвращать деньги за недоставленный товар.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных лиц.