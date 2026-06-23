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НовостиОбщество23 июня 2026 18:20

В Тверском ГИМС прошел День открытых дверей

Тверским школьникам рассказали, чего нельзя делать на воде
Екатерина ИЛЬИНА
Совместили приятное с полезным. Фото: пресс-служба МЧС по Тверской области

Совместили приятное с полезным. Фото: пресс-служба МЧС по Тверской области

На базе Тверского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России прошёл День открытых дверей для детей из летнего лагеря.

Совместно с аварийно-спасательной службой Тверской области и Всероссийским студенческим корпусом спасателей ребятам показали и рассказали много полезного — от профилактики до реальных действий в экстренной ситуации.

Водолазы показали оборудование, с которым работают под водой. Студенческий корпус спасателей обучил школьников навыкам первой помощи.

В финале всех желающих прокатили на спасательных катерах, попутно напомнив о главном: не купаться в необорудованных местах; не заплывать за буйки; не ходить на реку без взрослых.