Тверские силовики вошли в число призеров по стрельбе из автомата

Тверские Динамовцы вошли в число сильнейших на всероссийских соревнованиях по стрельбе.
Команда силовиков из Верхневолжья приняла участие в масштабных соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Они проходили в Суздали Владимирской области, сюда съехалось множество регионов страны.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 57 региональных организаций Общества «Динамо». В меткости при стрельбе из пистолета и автомата состязались как мужчины, так и женщины.
В состав команды Верхневолжья входили представители областных управлений ФСБ, МВД и ФСИН России.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, тверские динамовцы, выполнив нормативы мастера спорта и кандидатов в мастера, заняли третье место в стрельбе из автомата. Коллеги поздравили призеров с достойным выступлением.