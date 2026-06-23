Тверские силовики вошли в число призеров по стрельбе из автомата

Тверская команда оказалась в числе призеров . Фото: общество "Динамо"

Тверские Динамовцы вошли в число сильнейших на всероссийских соревнованиях по стрельбе.

Команда силовиков из Верхневолжья приняла участие в масштабных соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Они проходили в Суздали Владимирской области, сюда съехалось множество регионов страны.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 57 региональных организаций Общества «Динамо». В меткости при стрельбе из пистолета и автомата состязались как мужчины, так и женщины.

В состав команды Верхневолжья входили представители областных управлений ФСБ, МВД и ФСИН России.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, тверские динамовцы, выполнив нормативы мастера спорта и кандидатов в мастера, заняли третье место в стрельбе из автомата. Коллеги поздравили призеров с достойным выступлением.