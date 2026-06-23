Участникам отряда «БАРС ТВЕРЬ» передали технику для защиты объектов в Верхневолжье

Техника поможет в охране особо охраняемых объектов. Фото: ПТО

В Верхневолжье продолжается набор добровольцев в отряд «БАРС ТВЕРЬ», в их задачи будет входить защита особо важных объектов региона. Сегодня участникам отряда, которые уже несут службу, передали необходимую технику и оборудование.

Сегодня отряд «БАРС ТВЕРЬ» – это эффективное подразделение по защите особо важных объектов Тверской области.

«Сегодня очень важно не оставаться в стороне. Каждый мужчина – это в первую очередь защитник, и когда необходимо защитить не просто Родину, а свой дом и семью, тут каждый должен встать в строй, – отметил командир отряда «БАРС ТВЕРЬ» Михаил Ляпичин. - Как только был объявлен набор в «БАРС ТВЕРЬ», я в первый же день поехал в военкомат. Для меня, как для офицера, было важно успеть. Семья меня полностью поддержала в моем желании, и сегодня я горд, что могу внести свой вклад в защиту и оборону родного края».

Напоминаем, что жителям Тверской области, которые намерены вступить в отряд «БАРС ТВЕРЬ», решением Правительства Тверской области выплачивается единовременно 100 тыс. рублей. В период прохождения службы в отряде за добровольцами сохраняются рабочие места и зарплата, а также ежемесячно предоставляются дополнительные выплаты. С учетом этого ежемесячный доход добровольца составляет от 100 тыс. рублей. Предусмотрены также поощрения за результативность.

Исполнительный директор Учебного центра «Наука побеждать» Илья Хорунжий советует понимать, что граждане, поступающие на службу в «БАРС ТВЕРЬ», несут службу только на территории Тверской области:

«Это условие прописано в контракте. Срок нахождения в мобилизационном резерве – от 3 до 5 лет, но контракт может быть прерван по инициативе военнослужащего. При этом нахождение на сборах в год не может превышать 6 месяцев. Срок сборов на сегодняшний день составляет два месяца, из них две недели – обучение и слаживание под руководством опытнейших инструкторов и 45 суток – боевое дежурство».

За студентами, имеющими военную учетную специальность и желающими стать добровольцами, сохраняется место на время прохождения специальных сборов.

Есть категории военнослужащих, которые имеют возможность получить дополнительное профобразование с документом государственного образца. Для неработающих граждан предусмотрена возможность трудоустройства на предприятия региона.

На время сборов гарантированы бесплатные питание и проживание, предоставление обмундирования и экипировки, проезд к месту выполнения задач и обратно, полное медицинское обслуживание, страхование жизни за счет государства.

По условиям контракта участники отряда «БАРС ТВЕРЬ» выполняют задачи на территории Тверской области в течение двух месяцев. После этого они возвращаются на свое основное место работы. Срок выполнения задач и несения службы на объекте может быть увеличен по желанию добровольца с сохранением всех выплат.

Для всех желающих вступить в отряд «БАРС ТВЕРЬ» открыта горячая линия по телефону 122.