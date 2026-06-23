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НовостиОбщество23 июня 2026 14:48

Объявленного в розыск мошенника из Узбекистана поймали в Тверской области

Мужчина, обвиняемый в обмане и злоупотреблении доверием в Узбекистане, скрывался от правосудия, пока его не обнаружили в Тверской области
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Суд постановил арестовать задержанного иностранца в целях обеспечения его экстрадиции.

Суд постановил арестовать задержанного иностранца в целях обеспечения его экстрадиции.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области полицейские выявили иностранного гражданина, разыскиваемого за совершение преступления в Узбекистане. 19 июня 2026 года сотрудники МО МВД «Осташковский» установили личность мужчины, который с конца марта числился в межгосударственном розыске.

На родине его обвиняют в мошенничестве — завладении чужим имуществом в значительном размере. По решению Осташковского межрайонного суда, фигуранта поместили в следственный изолятор УФСИН России по Тверской области.

Под стражей он пробудет 40 суток, пока решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Узбекистана. Как отмечает пресс-служба суда, данное постановление пока не вступило в законную силу.