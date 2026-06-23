Руководитель лесничества в Тверской области задержан за махинации с лесом

В Рамешковском отделе лесного хозяйства вскрыты серьезные нарушения: начальник отдела организовал незаконную вырубку леса, причинив государству ущерб более чем на 13 млн рублей.
Видео: УФСБ России по Тверской области.
В ходе следствия установлено, что в начале 2026 года чиновник использовал служебное положение для рубки сырорастущих деревьев в Кушалинском участковом лесничестве. Спецоперацию по задержанию провели сотрудники ФСБ и следственного комитета при участии бойцов Росгвардии.
Фигуранту предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Сейчас подозреваемый находится под арестом, а следователи закрепляют доказательства его вины.