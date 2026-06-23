В Тверской области задержали лжепрокурора с уголовным прошлым

Фальшивое удостоверение Генпрокуратуры было напечатано на обычном цветном принтере. Фото: МВД Тверской области.

На автодороге Мокшино — Козлово в Конаковском округе инспекторы ДПС остановили внедорожник «Тойота Ленд Крузер» под управлением 44-летнего жителя Подмосковья. Вместо водительских документов мужчина предъявил удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры РФ.

Документ сразу вызвал подозрения, и его направили на экспертизу в региональный ЭКЦ. Исследование показало, что «корочки» напечатаны на обычном цветном принтере. Как выяснилось, нарушитель — предприниматель из Клина, ранее судимый за серьезное ДТП с тяжким вредом здоровью и оставлением места происшествия.

Фальшивку он использовал, чтобы нарушать ПДД и получать незаконные преимущества. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по факту оборота поддельных документов, решается вопрос о мере пресечения.