В Твери ураганный ветер сорвал крышу со спортивного павильона стадиона «Химик»

Пострадавших в результате ЧП нет. Фото: tverigrad.ru.

Вечером 22 июня в Твери сильный порыв ветра нанес серьезный ущерб стадиону «Химик». Около 17:30 стихия сорвала металлические листы с крыши двухэтажного спортивного павильона, принадлежащего государственной школе олимпийского резерва по футболу.

Северная часть кровли со стороны Волги практически полностью разрушена. В павильоне расположены тренажерный зал, раздевалки и административные помещения, где круглый год занимаются юные спортсмены.

К счастью, во время инцидента в здании никто не пострадал. Напомним, этот объект был отремонтирован в 2021 году в рамках работ по благоустройству прилегающей территории.