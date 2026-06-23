Тверичанка попала в больницу после наезда подростков на самокате

Правоохранители приступили к расследованию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Твери произошло происшествие с участием пешехода: двое подростков на электросамокате совершили наезд на женщину возле торгового центра. Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Виновники столкновения не остановились, чтобы оказать помощь, а скрылись с места событий. Информация о случившемся получила огласку в соцмедиа, после чего к делу подключились прокуратура и Следственный комитет. В отношении случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ о нарушении правил безопасности движения.

Сейчас следователи проводят комплекс действий, чтобы найти подростков, а прокуратура Центрального района контролирует ход проверки всех обстоятельств.