В Твери 17-летний юноша вымогал у знакомого деньги через онлайн-кредит

Полицейские задержали подозреваемого в кратчайшие сроки после обращения потерпевшего. Фото: МВД Тверской области.

В Заволжском районе Твери задержан 17-летний местный житель, подозреваемый в вымогательстве. По версии следствия, злоумышленник с тремя приятелями встретил 19-летнего знакомого на улице Фрунзе, ударил его кулаком в лицо и отвел в лесополосу.

Там он начал требовать 25 тысяч рублей, угрожая физической расправой. Под давлением пострадавший оформил онлайн-кредит и перевел нападавшему 26 300 рублей. Как выяснили оперативники, конфликт начался год назад, когда подозреваемый обвинил потерпевшего в том, что тот якобы донес полиции о его причастности к угону автомобиля.

В отделе полиции подросток заявил, что якобы требовал «вернуть долг». Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, фигурант помещен в изолятор временного содержания.