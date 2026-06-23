Бежецкий пенсионер вернул через суд деньги, похищенные мошенниками

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52-летний житель Бежецкого округа стал жертвой мошенников: в августе 2025 года он под их влиянием перевел 751 тысячу рублей на указанный злоумышленниками счет. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В ходе расследования правоохранители установили, что деньги поступили на счет жителя Республики Татарстан, который выступил в роли так называемого «дроппера» — посредника для вывода краденых средств.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Суд встал на сторону потерпевшего и полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения сейчас находится на контроле надзорного ведомства.