Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 7:46

Бежецкий пенсионер вернул через суд деньги, похищенные мошенниками

Бежецкая прокуратура через суд добилась взыскания 751 тысячи рублей с «дроппера», на счет которого пострадавший перевел свои сбережения
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Деньги, переведенные мошенникам, были получены владельцем банковского счета незаконно.

Деньги, переведенные мошенникам, были получены владельцем банковского счета незаконно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

52-летний житель Бежецкого округа стал жертвой мошенников: в августе 2025 года он под их влиянием перевел 751 тысячу рублей на указанный злоумышленниками счет. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В ходе расследования правоохранители установили, что деньги поступили на счет жителя Республики Татарстан, который выступил в роли так называемого «дроппера» — посредника для вывода краденых средств.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Суд встал на сторону потерпевшего и полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения сейчас находится на контроле надзорного ведомства.