Бежецкий пенсионер вернул через суд деньги, похищенные мошенниками

Деньги, переведенные мошенникам, были получены владельцем банковского счета незаконно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

52-летний житель Бежецкого округа стал жертвой мошенников: в августе 2025 года он под их влиянием перевел 751 тысячу рублей на указанный злоумышленниками счет. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В ходе расследования правоохранители установили, что деньги поступили на счет жителя Республики Татарстан, который выступил в роли так называемого «дроппера» — посредника для вывода краденых средств.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Суд встал на сторону потерпевшего и полностью удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения сейчас находится на контроле надзорного ведомства.