Четыре техногенных пожара и два ДТП произошли в Тверской области за сутки

Пожарно-спасательные подразделения региона продолжают круглосуточный мониторинг оперативной обстановки. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки подразделения МЧС России по Тверской области ликвидировали 4 техногенных пожара и оказали помощь при 2 дорожно-транспортных происшествиях.

Огнеборцы работали на вызовах в СНТ «Помисово» Калининского округа и в деревне Гаврилково Конаковского округа на улице Советской. Кроме того, сотрудники ведомства устранили 2 случая горения мусора.

На контроле спасателей остаются обстановка на водных объектах региона, мониторинг метеоусловий и прохождение всех зарегистрированных туристических групп. Работа органов управления и сил системы антикризисного управления организована в штатном режиме.