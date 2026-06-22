Тверичанка перевела мошенникам деньги за фиктивную фотосессию

Полицейские проводят проверку по факту интернет-мошенничества. Фото: МВД Тверской области.

24-летняя тверичанка познакомилась в мессенджере с неизвестным, который предложил ей поучаствовать в бесплатной фотосессии. Для бронирования времени девушку попросили оплатить 5900 рублей за аренду студии и 3600 рублей за услуги визажиста.

Получив 9500 рублей, злоумышленник назначил дату съемки через две недели, но в условленный день сообщил, что находится в больнице и мероприятие отменяется. Когда потерпевшая потребовала вернуть деньги, ей предложили установить приложение «Телемост», перейдя по ссылке.

Девушка осознала, что общается с мошенниками, прервала переписку и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские разыскивают причастных к преступлению.