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НовостиОбщество22 июня 2026 16:22

Минпромторг Тверской области заявил о наличии достаточного запаса топлива

Власти региона совместно с УФАС контролируют ситуацию с обеспечением автозаправочных станций бензином и фиксируют непрерывный график поставок
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Поставки бензина на АЗС Тверской области организованы в непрерывном режиме для удовлетворения спроса.

Поставки бензина на АЗС Тверской области организованы в непрерывном режиме для удовлетворения спроса.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области продолжается мониторинг ситуации с обеспечением АЗС автомобильным топливом. По данным регионального Минпромторга, запасов бензина на нефтебазах достаточно для бесперебойного снабжения региона.

Топливо поставляется на автозаправочные станции в непрерывном режиме. Временные перерывы в работе некоторых АЗС объясняются ожиданием поставок, что вызвано резким ростом спроса со стороны автомобилистов.

При этом спецтехника — машины скорой помощи, транспорт образовательных и социальных учреждений, а также автобусы «Транспорта Верхневолжья» — обеспечены горючим в полном объеме. Контроль за ситуацией на топливном рынке региона осуществляют специалисты Минпромторга и УФАС.

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