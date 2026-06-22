Владелец заброшенных земель под Кимрами очистил их от мусора и деревьев

На восстановленных участках сельхозугодий собственник провел посев многолетних трав. Фото: Россельхознадзор Тверской области.

Управление Россельхознадзора закрыло дело об устранении нарушений на землях сельхозназначения в Кимрском округе. История началась в мае 2024 года, когда инспекторы обнаружили, что 19,4 га ценных пахотных земель вблизи деревень Демидовка и Пекуново заброшены.

Участки заросли березами, осинами и ивами, а на территории образовались три свалки бытовых отходов общей площадью более 1185 кв. метров. Собственнику выдали предписание, срок которого несколько раз продлевали по его просьбе. В июне 2026 года владелец отчитался о завершении всех работ.

Выездная проверка подтвердила: свалки ликвидированы, проведена расчистка угодий, а на восстановленных полях уже высеяны многолетние травы. Земля снова готова к аграрному использованию.