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НовостиОбщество22 июня 2026 14:24

В Твери после вмешательства прокуратуры устранили опасные ямы на дорогах

Жители Московского района жаловались на состояние асфальта, в котором инспекторы нашли глубокие выбоины и разрушенные неровности
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Контроль за безопасностью дорожного движения осуществляется на постоянной основе. Фото: Прокуратура Тверской области.

Контроль за безопасностью дорожного движения осуществляется на постоянной основе. Фото: Прокуратура Тверской области.

Разбитый асфальт на улицах Твери привел к прокурорской проверке. Специалисты установили, что на ряде магистралей — Фадеева, 15 лет Октября, Лукина и проспекте Победы — дорожное покрытие разрушено, а выбоины достигают опасной глубины в 10 сантиметров.

На улицах Терещенко и Московской дополнительно выявили проблемы с «лежачими полицейскими», которые также требовали ремонта. Благодаря вмешательству прокуратуры Московского района, все опасные участки приведены в порядок.

Руководитель МБУ «Дороги Твери» получил представление, а виновное должностное лицо заплатило штраф в размере 20 тысяч рублей за игнорирование норм безопасности.