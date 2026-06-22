В Твери после вмешательства прокуратуры устранили опасные ямы на дорогах

Контроль за безопасностью дорожного движения осуществляется на постоянной основе. Фото: Прокуратура Тверской области.

Разбитый асфальт на улицах Твери привел к прокурорской проверке. Специалисты установили, что на ряде магистралей — Фадеева, 15 лет Октября, Лукина и проспекте Победы — дорожное покрытие разрушено, а выбоины достигают опасной глубины в 10 сантиметров.

На улицах Терещенко и Московской дополнительно выявили проблемы с «лежачими полицейскими», которые также требовали ремонта. Благодаря вмешательству прокуратуры Московского района, все опасные участки приведены в порядок.

Руководитель МБУ «Дороги Твери» получил представление, а виновное должностное лицо заплатило штраф в размере 20 тысяч рублей за игнорирование норм безопасности.