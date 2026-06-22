В Тверской области побывали китайские туроператоры и модные трэвэл-блогеры

Маршруты разработали специально для китайских туристов. Фото: ПТО

На международном туристическом форуме «Путешествуй!» подписано соглашение между Министерством туризма Тверской области и Комитетом по туризму города Москвы о развитии совместного проекта для иностранных туристов. Особенное внимание китайским гостям.

Очередной этап комплексной программы по продвижению потенциала Верхневолжья для туристов из КНР – проект «Москва + Тверская область: Энергия мегаполиса и гармония природы». Проект представляет из себя сочетание противоположностей: насыщенная жизнь столицы и атмосферный отдых у берегов Волги. Главная цель «Энергии и гармонии» – привлечение индивидуального и организованного потока китайских гостей, прилетающих в Москву.

Что готов предложить Тверской регион? Массу возможностей для отдыха, различные виды размещения и активностей. Благодаря этому увеличивается турпоток, а значит, создаются дополнительные условия для модернизации туристической инфраструктуры, развития малого и среднего бизнеса.

Развитие партнерства с Китаем в торговой, социальной, туристической и других сферах обозначено главой региона Виталием Королевым одним из приоритетов внешнеэкономической деятельности Верхневолжья.

Китай занимает первое место среди контрагентов Тверской области по товарообороту в дальнем зарубежье. Туда экспортируется древесина, продукция химической и пищевой промышленности, оборудование. В числе предложений также туристические услуги.

«Китайским потребителям хорошо знакома и сельскохозяйственная продукция из тверского региона, включая мясо, мясные субпродукты и меховые изделия. Будем продвигать продукцию тверских товаропроизводителей на международных рынках», – подчеркнул Виталий Королев в своем канале в МАХ, подводя итоги участия делегации Тверской области в Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.

15 представителей ведущих китайских туристических компаний из Пекина, Шанхая и Гуанчжоу уже побывали на ознакомительном туре. Гости побывали в Конаковском округе познакомились с русской природой и деревней, попробовали русские блюда из фермерских продуктов, прокатились по Волге.

Также прошел ознакомительный блог-тур по Тверской области. В него вошли такие города, как Кашин, Калязин, Тверь, Калининский округ. В туре приняли участие ведущие тревел-блогеры из Китая с общей аудиторией более 20 млн подписчиков. Гости побывали на эко-фермах и в сафари-парке, совершили водные прогулку по живописным местам.

Организаторы тура, который был направлен на продвижение маршрута «Тверь. Душа России» – АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтуризма региона.

Как отмечают эксперты, у китайских туристов растет интерес к Верхневолжью. После включения городов Тверской области в «Золотое кольцо России» разработаны новые маршруты, учитывающие интересы туристов из Китая и открывающие им новые возможности для путешествий по региону.

Комплексная работа по развитию туристического потенциала Верхневолжья как одного из ведущих въездных направлений в России соответствует целям президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство».