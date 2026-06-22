Ржевские волонтеры и власти помогли восстановить дом, пострадавший от БПЛА

Клуб квадроциклистов оперативно откликнулся на просьбу помочь. Фото: страница Романа Крылова в VK.

В деревне Старый Рукав завершились восстановительные работы после недавнего ЧП. В результате падения обломков БПЛА неделю назад здесь пострадал частный дом: разрушилась стена, однако хозяйка осталась невредима.

Глава Ржева Роман Крылов сообщил, что администрация вместе с местными жителями и активистами клуба квадроциклистов оперативно привели жилье в порядок. Участники клуба также взяли на себя ремонт пешеходного моста, связывающего деревню с ж/д станцией.

Крылов особо отметил мобильность волонтеров, которые первыми откликнулись на призыв о помощи. В ближайшее время администрация планирует доставить на мост новые конструкции для дополнительного укрепления объекта.