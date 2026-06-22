Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 19-летнего парня в Торопце

Уголовное дело находится на контроле у руководства СК России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы СК России по Тверской области расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Поводом послужили публикации в социальных медиа об избиении цыганами 19-летнего жителя Торопца, которому потребовалась медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя областного СУ СК Александру Фёдорову представить доклад о расследовании дела, установленных обстоятельствах и по доводам, опубликованным в публикациях.

В сообщениях также упоминается о фактах угроз, поступающих матери потерпевшего от родственников подозреваемых. Ход следствия находится на контроле в центральном аппарате ведомства.