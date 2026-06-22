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НовостиОбщество22 июня 2026 12:26

В Твери прокуратура добилась компенсации за лекарство для ребенка-диабетика

Суд обязал региональный Минздрав возместить матери расходы на жизненно важный препарат, который не выдали бесплатно в льготной аптеке
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство защитило право несовершеннолетней на своевременное обеспечение медикаментами. Фото: Прокуратура Тверской области.

Ведомство защитило право несовершеннолетней на своевременное обеспечение медикаментами. Фото: Прокуратура Тверской области.

Жительница Твери обратилась в прокуратуру после того, как не смогла получить положенный ребенку инсулин в аптеке. Из-за отсутствия жизненно необходимого медикамента матери пришлось приобретать лекарство самостоятельно.

После проведенной проверки надзорное ведомство встало на сторону семьи и обратилось в суд с иском к Министерству здравоохранения Тверской области. Суд постановил взыскать с ведомства 10 тысяч рублей, затраченных на покупку препарата, и назначил выплату 5 тысяч рублей за моральный ущерб.

Прокуратура Московского района продолжает контролировать процесс фактического возврата средств, чтобы права ребенка были полностью защищены.