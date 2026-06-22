В музее Банка России в Твери выставили уникальный сейф 1900 года

Уникальная технология с использованием песка внутри стенок позволяла сейфу выдерживать экстремальные температуры. Фото: Отделение по Тверской области ГУ Центрального банка РФ по ЦФО.

Музей Банка России в Твери пополнился редким артефактом — огнеупорным сейфом 1900 года выпуска. До недавнего времени массивное хранилище весом 900 кг использовали по прямому назначению в расчетно-кассовом центре города Кимры.

Сейф был произведен Товариществом Сущевского завода, известным своей уникальной технологией защиты: между двойными стальными стенками конструкторы засыпали песок, обеспечивающий сохранность содержимого даже при сильных пожарах.

Как сообщает tvernews.ru, теперь этот образец банковской техники представлен в экспозиции, охватывающей период с 1860-х годов до наших дней. Увидеть сейф и другие редкие предметы, от монет до военной банковской техники, можно бесплатно, предварительно записавшись на экскурсию на сайте музея.