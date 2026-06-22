Роспотребнадзор по Тверской области подвел итоги консультаций для туристов

Получить правовую консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно в консультационных центрах ведомства. Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершилась работа тематической горячей линии Управления Роспотребнадзора по Тверской области, посвященная защите прав потребителей туристских услуг. В период проведения мероприятий консультационную поддержку получили 8 человек.

По обращениям граждан специалисты дали подробные разъяснения относительно правовых аспектов расторжения договоров и последствий отказа от приобретенных туров. Особое внимание было уделено алгоритму действий в случае возникновения внештатных ситуаций на отдыхе.

Гражданам напомнили, что в случае нарушения условий договора они имеют право на судебную защиту, при этом управление готово участвовать в судебных процессах для дачи экспертного заключения в целях защиты прав потребителя.