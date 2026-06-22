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НовостиОбщество22 июня 2026 9:56

Жители Тверской области выбирают лучшие проекты инициативного бюджетирования

В регионе продолжается голосование за ключевые инициативы, авторы которых могут получить гранты на реализацию будущих проектов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Голосование за проекты Верхневолжья на портале «Мои финансы» продлится до конца июня.

Голосование за проекты Верхневолжья на портале «Мои финансы» продлится до конца июня.

Фото: ПТО.

Активные жители Верхневолжья подали более сотни заявок на всероссийский конкурс, и теперь каждый может поддержать их своим голосом. Жители Тверской области проявляют высокую активность: регион представлен на Всероссийском конкурсе инициативного бюджетирования 104 проектами.

Конкуренция серьезная — всего на конкурс поступило более 1100 заявок из 60 регионов. Теперь судьба победы зависит от интернет-голосования, которое продлится до 30 июня на портале «Мои финансы». Чтобы отдать голос, нужно в меню выбрать пункты «Органы власти», «Конкурс проектов ИБ» и «Карта проектов».

Победители конкурса получат сертификаты на 150, 100 и 50 тысяч рублей для реализации новых инициатив на своей территории. Власти призывают граждан не оставаться в стороне и активно участвовать в поддержке земляков, предлагающих полезные решения для благоустройства нашего края.