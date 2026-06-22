Жители Тверской области выбирают лучшие проекты инициативного бюджетирования

Голосование за проекты Верхневолжья на портале «Мои финансы» продлится до конца июня. Фото: ПТО.

Активные жители Верхневолжья подали более сотни заявок на всероссийский конкурс, и теперь каждый может поддержать их своим голосом. Жители Тверской области проявляют высокую активность: регион представлен на Всероссийском конкурсе инициативного бюджетирования 104 проектами.

Конкуренция серьезная — всего на конкурс поступило более 1100 заявок из 60 регионов. Теперь судьба победы зависит от интернет-голосования, которое продлится до 30 июня на портале «Мои финансы». Чтобы отдать голос, нужно в меню выбрать пункты «Органы власти», «Конкурс проектов ИБ» и «Карта проектов».

Победители конкурса получат сертификаты на 150, 100 и 50 тысяч рублей для реализации новых инициатив на своей территории. Власти призывают граждан не оставаться в стороне и активно участвовать в поддержке земляков, предлагающих полезные решения для благоустройства нашего края.