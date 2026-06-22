В зоне СВО погиб мировой судья в отставке из Тверской области

Олег Батурский посвятил многие годы служению закону в Тверской области. Фото: vk.com/tveroblsud.

Тверское судейское сообщество сообщило о трагической гибели своего коллеги, мирового судьи в отставке Олега Георгиевича Батурского. Олег Георгиевич родился 7 апреля 1969 года в Саратове.

Его профессиональный путь был связан с юриспруденцией: с 1996 по 2010 год он работал в органах прокуратуры на Северном Кавказе, в Воронеже, Дагестане и Чеченской Республике. В 2010 году он перешел в Тверской областной суд на должность помощника судьи, а с 2015 года возглавлял судебный участок №1 Андреапольского округа.

В сентябре 2025 года он вышел в почетную отставку, после чего отправился защищать Родину. Коллеги запомнили его как мудрого юриста и отзывчивого человека. Руководство областного суда и судебного департамента выразило соболезнования родным и близким погибшего воина.