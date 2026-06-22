В тверском микрорайоне Мамулино неизвестный избил собаку и ее хозяйку

Неадекватного гражданина удалось сфотографировать. Фото: группа в ВК "Подслушано в Мамулино"

Жители тверского микрорайона Мамулино-2 сообщают о появлении на их территории гражданина с неадекватным поведением. Пост об этом опубликовали в группе ВК "Подслешано в Мамулино".

"В нашем районе вот этот человек 20 июня напал на собачку-инвалида. Дело было около 17 часов. Нанёс травмы собаке Тоше и ее хозяйке Светлане. Все это видели дети. Как назло рядом не было ни одного взрослого человека, чтобы помочь".

Дети рассказывают, что гражданин бежал за девочкой, снимавшей происходящее на телефон. Хотел телефон отобрать. Этого мужчину в микрорайоне Мамулино видят часто. Он не раз привлекался за кражи в магазине, постоянно роется в мусорных контейнерах. Автор поста призывает родителей предупредить детей об осторожности, а также обращается к мужчинам с просьбой как-то ограничить его пребывание в этом районе.