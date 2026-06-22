Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в первые часы после совершения преступления. Фото: МВД Тверской области.

Следственное подразделение МО МВД России «Вышневолоцкий» возбудило уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой» в отношении 24-летнего местного жителя. Следствие установило, что подозреваемый совершил нападение на 70-летнюю женщину, возвращавшуюся ночью с работы.

В Вышнем Волочке задержали налетчика, избившего пенсионерку ради телефона Видео: МВД Тверской области.

В ходе нападения он избил пенсионерку, похитил ее мобильный телефон и скрылся. Потерпевшая была госпитализирована. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника в первые часы после совершения преступления благодаря ориентировке.

Фигурант, имеющий судимость, признал вину. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.