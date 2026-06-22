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НовостиПроисшествия22 июня 2026 8:25

Тверские спасатели помогли 23 пострадавшим в ДТП за прошедшую неделю

МЧС России по Тверской области подвело итоги работы за период с 15 по 21 июня
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пожарно-спасательные подразделения региона за неделю совершили десятки выездов для помощи пострадавшим. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарно-спасательные подразделения региона за неделю совершили десятки выездов для помощи пострадавшим. Фото: МЧС Тверской области.

За период с 15 по 21 июня 2026 года в Тверской области произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, потребовавших вмешательства спасателей. В этих авариях пострадали 23 человека.

Параллельно пожарные подразделения боролись с 32 техногенными пожарами, в которых один человек погиб и один получил травмы. Еще одно происшествие зафиксировано на водных объектах — спасти пострадавшего, к сожалению, не удалось. Чрезвычайных ситуаций на территории региона за неделю не зарегистрировано.

МЧС призывает граждан проявлять бдительность: соблюдать правила дорожного движения и следить за безопасностью во время отдыха у водоемов. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.