В соцсетях Тверской области распространяют фейковые фото о дефиците бензина

Эта информация оказалась ложной. Фото: tverigrad.ru.

В тверских интернет-сообществах начали распространять фотографию, на которой с фургона якобы торгуют бензином на межмуниципальных дорогах. Однако конкретного места съемки авторы постов не называют.

Выяснилось, что этот же снимок ранее публиковали в пабликах Московской области, и к Верхневолжью он не имеет отношения. Аналогичная ситуация сложилась с публикацией цен на АЗС сети «Нефть Ойл», которая в нашем регионе вовсе не представлена.

Как сообщает tverigrad.ru, на большинстве заправок области топливо есть в наличии, а временные перебои связаны исключительно с искусственным ажиотажем, который провоцируют поддавшиеся панике граждане. Эксперты предупреждают, что подобные вбросы используются для разгона деструктивных нарративов о якобы предстоящем кризисе в стране.

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