Мотоциклист погиб после столкновения с лосем на трассе в Калязинском округе

Столкновение с диким животным на трассе привело к гибели 34-летнего водителя мотоцикла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 22 июня 2026 года, на 82-м километре трассы «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» в Калязинском округе произошла авария со смертельным исходом.

34-летний водитель мотоцикла «Стелс» совершил наезд на дикое животное — лося, внезапно вышедшего на проезжую часть. От полученных в результате столкновения травм мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники оперативных служб, которые устанавливают все детали случившегося.