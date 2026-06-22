Девять пожаров и четыре ДТП произошли в Тверской области за минувшие сутки

Пожарные расчеты региона оперативно ликвидировали возгорания в ряде муниципалитетов области. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки подразделения МЧС России по Тверской области ликвидировали 9 техногенных пожаров и оказали помощь при 4 дорожно-транспортных происшествиях.

Огнеборцы работали на сложных объектах в Ржеве (Крестьянский переулок), в деревнях Полумихалёво Калязинского округа и Большие Лединки Старицкого округа, в городе Кимры (Савёловский проезд), в Твери (улица Коминтерна) и в деревне Новые Кузнецы Ржевского округа. Также специалисты устранили 3 случая горения мусора.

На данный момент экстренные службы продолжают контролировать обстановку на водных объектах региона, мониторить погодные условия и следить за прохождением зарегистрированных туристических групп. Работа всех звеньев системы антикризисного управления организована в штатном режиме.