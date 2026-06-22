Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2026 5:56

Силы ПВО предотвратили атаку БПЛА над Тверской областью ночью

В ночь на 22 июня дежурные силы ПВО уничтожили 301 беспилотник самолетного типа, в число регионов, где работали системы защиты, вошло Верхневолжье
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дежурные силы противовоздушной обороны обеспечивают безопасность воздушного пространства над Тверской областью.

Дежурные силы противовоздушной обороны обеспечивают безопасность воздушного пространства над Тверской областью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня дежурные средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских БПЛА. По данным Министерства обороны России, всего над территорией страны было перехвачено и уничтожено 301 беспилотное устройство.

Одним из регионов, над которым военные нейтрализовали вражеский дрон, стала Тверская область.

Масштабный налет охватил также Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Тамбовскую, Тульскую и Смоленскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей. Работа сил ПВО позволила предотвратить последствия инцидента.