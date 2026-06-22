Силы ПВО предотвратили атаку БПЛА над Тверской областью ночью

Дежурные силы противовоздушной обороны обеспечивают безопасность воздушного пространства над Тверской областью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 20:00 21 июня до 07:00 22 июня дежурные средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских БПЛА. По данным Министерства обороны России, всего над территорией страны было перехвачено и уничтожено 301 беспилотное устройство.

Одним из регионов, над которым военные нейтрализовали вражеский дрон, стала Тверская область.

Масштабный налет охватил также Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Тамбовскую, Тульскую и Смоленскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым, а также акватории Азовского и Черного морей. Работа сил ПВО позволила предотвратить последствия инцидента.