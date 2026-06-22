Виталий Королев почтил память павших защитников Отечества на Ржевском мемориале

У подножия Ржевского мемориала. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев ночь на 22 июня провёл на Ржевской земле. Там, вместе с ржевитянами, он встретил День памяти и скорби и возложил цветы к подножию мемориала Советскому солдату.

"Наша Калининская область одной из первых приняла на себя удар нацистов. И именно Калинин стал первым областным центром, освобожденным от врага. А Ржевская битва – символом мужества советского народа", - написал Виталий Королев в своём канале в "Макс".

Глава региона напомнил, что более 600 тысяч калининцев сражались на фронте. Домой не вернулись многие. Более 270 тысяч жителей нашего региона сложили головы на кровопролитных фронтах.

"Героями Советского Союза стали свыше 300 уроженцев тверской земли. Из них дважды – лётчики-асы Алексей Васильевич Алелюхин из Кесовой Горы и Алексей Семёнович Смирнов из Рамешковского района, лётчик-штурмовик Василий Иванович Андрианов из Бежецкого района, Маршал Советского Союза Матвей Васильевич Захаров – уроженец Старицкого района", - вспомнил Виталий Королев героические имена.

В День памяти и скорби 22 июня во всех муниципалитетах Тверской области проходят возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной и мемориальные акции.