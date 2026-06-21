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НовостиПроисшествия21 июня 2026 17:38

Атака украинских БПЛА отражена над Тверской областью

Вражеские беспилотники сбиты днём в воскресенье
Павел МАКАРОВ
Беспилотник над облаками. Фото: ИИ/Павел Макаров

Беспилотник над облаками. Фото: ИИ/Павел Макаров

Днём 21 июня дежурными средствами ПВО над регионами России перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, в том числе атака БПЛА отражена и в небе над Тверской область. Точное количество сбитых над нашим регионом беспилотников в Минобороны не уточнили.

Помимо Тверской области украинские БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской и Смоленской областями, над Московским регионом, над Краснодарским краем и над Крымом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.