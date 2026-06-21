На Тверскую область надвигается ливень

По Советской под дождём Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверскую область вернулось летнее тепло, но ненадолго. Днём в Твери столбик термометра прогревался выше +26°С, однако в понедельник станет чуть прохладнее. А ещё пройдут дожди.

Согласно данным Гидрометцентра России, сильные дожди прогнозируются в Тверской области, в том числе и в самой Твери, в ночь на 22 июня, а также в понедельник днём. Так что утром на работу тверичане пойдут, укрываясь от дождя под зонтами.

Температура при этом останется в пределах нормы: в областном центре в понедельник в дневные часы будет до +23°С.