Депутат Госдумы поздравил тверских медиков

Врач принимает пациента Фото: Павел МАКАРОВ.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев в лице сотрудников городской клинической больницы №6 города Твери поздравил всех медицинских работников с профессиональным праздником.

«В этом замечательном кругу женщин, молодых, красивых, профессиональных, имею возможность поздравить сегодня с праздником всех представителей этой замечательной профессии», - сказал он.

Парламентарий напомнил, что благодаря невероятным усилиям врачей страна преодолела пандемию коронавируса.

«Так получилось, что моя работа в Дагестане [в качестве главы Республики] совпала с пандемией COVID 19. Было очень тяжело работать. Я хочу вам сказать спасибо, вашим старшим, наставникам, учителям – всем, кто эту профессию избрал. Вы спасли столько людей, что сложно себе представить. Сначала никто не понимал, как лечить. Вы сумели понять, сумели прийти на помощь к тем, кто нуждается, сумели остановить то, что казалось бы невозможно остановить», - подчеркнул руководитель фракции большинства в Госдуме.

Осмотрев реабилитационное отделение больницы и пообщавшись с пациентами – участниками СВО, Васильев отметил, что медицинское учреждение оснащено «сложным, эффективным оборудованием, которое помогает человеку восстановиться».

«Мы имеем эту возможность, а еще недавно [в стране] ее не было. Это пример реализации национальной программы здравоохранения. В России увеличилась продолжительность жизни. Мы стали более эффективно расходовать бюджетные средства, благодаря чему выходим на такие решения проблем, как мы можем это наблюдать здесь [в больнице], о которых раньше только мечтать могли. Совсем недавно лечили, выписывали, а потом человек заново поступал [в медучреждение], а сегодня после выписки вчерашние пациенты могут вновь приехать, получить консультацию, поддержку. Это не только оказание помощи, но еще и реабилитация, восстановление работоспособности человека», - заявил он.

Для «Единой России» повышение качества медицинской помощи – одно из ключевых направлений работы, сообщил Васильев.

«Мы будем и дальше улучшать условия труда в больницах, поликлиниках, ФАПах. Вы видите, что работа ведется системно, и мы будем еще больше уделять внимание здоровью людей, потому что здоровое население - основа процветания страны», - уточнил он.

В заключение парламентарий поздравил с праздником ветеранов медицинской отрасли, отметил, что «они провели огромную работу» и пожелал им «долгих и счастливых лет», а всем медицинским работникам «успехов, новых высот и достижений, чтобы страна оценила их работу по достоинству».

«Мы на вас очень рассчитываем», - подчеркнул Васильев.