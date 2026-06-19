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НовостиОбщество19 июня 2026 18:44

Пьяный житель Конаковского округа угнал мопед у соседа, чтобы «прокатиться»

Не имеющий прав молодой человек в состоянии опьянения взломал доступ к чужому транспорту, но «поездка» закончилась спустя полкилометра
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Подозреваемый признался, что решил угнать транспортное средство, находясь в состоянии опьянения. Фото: МВД Тверской области.

Подозреваемый признался, что решил угнать транспортное средство, находясь в состоянии опьянения. Фото: МВД Тверской области.

В Редкинский отдел полиции поступило сообщение об угоне мопеда стоимостью 63 тысячи рублей из подъезда жилого дома в поселке Озерки. Полицейские быстро вышли на след 25-летнего подозреваемого.

Как выяснилось, молодой человек был нетрезв и решил совершить поездку на чужом мопеде, несмотря на отсутствие прав. Проехав всего 500 метров, он столкнулся с тем, что транспорт заглох, и оставил его прямо в поле.

Подозреваемый дал признательные показания и теперь стал фигурантом уголовного дела о неправомерном завладении транспортным средством. На время следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.