В Тверской области начали применять «Дозор-М3» для контроля фасадов зданий

За граффити и плохую отделку собственникам грозят крупные штрафы. Фото: ПТО.

В Верхневолжье усилен контроль за состоянием фасадов зданий. Инспекторы Министерства по обеспечению контрольных функций Тверской области используют комплекс «Дозор-М3» для фиксации правонарушений.

Владельцам напоминают: внешний вид объектов должен отвечать установленным требованиям. За несанкционированные граффити и объявления штраф для граждан составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 40–50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100–200 тысяч рублей.

За плохую отделку или окраску санкции составляют 3–5 тысяч для граждан, 10–20 тысяч для должностных лиц и 35–70 тысяч рублей для организаций. В случае выявления нарушений собственникам необходимо оперативно их устранять, иначе последует административное наказание.