Виталий Королев: Бежецк должен стать образцом развития для малых городов

Глава региона Виталий Королев обсудил с представителями общественности планы по развитию инфраструктуры округа. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX подвел итоги рабочего дня в Бежецком округе — центре северо-востока региона, являющемся одним из лидеров АПК и промышленности.

На встрече с местным активом губернатор подтвердил, что волнующий жителей вопрос качества питьевой воды будет решен: новое оборудование водоочистки уже закуплено и готовится к установке. Также глава региона проинспектировал ход строительства современного комплекса центральной районной больницы. После открытия медцентр будет обслуживать 100 тысяч человек из 11 округов области.

"Бежецк должен стать образцом для малых городов, задавать стандарты в развитии экономики и инфраструктуры. Самое главное, чтобы каждый житель лично ощутил эти изменения", - сказал Королев.