Суд рассмотрит дело жителя Торопца, убившего знакомого из хулиганства

Уголовное дело по факту убийства направлено в суд для вынесения приговора. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранее судимый житель Торопца предстанет перед судом по обвинению в особо тяжком преступлении. 27 декабря 2025 года, находясь в состоянии опьянения, фигурант в ходе ссоры нанес знакомому два ножевых удара — в шею и грудь.

Потерпевшего госпитализировали, но спасти его жизнь медикам не удалось: мужчина скончался от полученных ранений. Следствие квалифицировало действия обвиняемого как убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд, где обвиняемому предстоит ответить за свои действия перед законом.