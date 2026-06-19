Виталий Королев и Вячеслав Петушенко наметили дорожные планы в Тверской области

В ходе инспекции на трассе М-11 «Нева». Фото: ПТО.

19 июня глава Тверской области Виталий Королев и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко проинспектировали работу придорожной инфраструктуры трассы М-11 «Нева» и наметили планы по реализации масштабных проектов, связанных с дорогами.

Виталий Королев в своем канале в МАХ уточнил, что речь идет о строительстве обхода Конаково и альтернативной переправе через канал имени Москвы – из Дубны в Конаково. Обход позволит прекратить практику того, что грузовой транспорт идёт через город. Альтернативную переправа - мост вместо парома - существенно сэкономит время граждан.

«Проекты позволят сделать более комфортной жизнь наших граждан, создать сквозной туристический межрегиональный коридор, который обеспечит в том числе связь регионов «Золотого кольца России». Полностью согласен с Вячеславом Петровичем, реализовать их можно только сообща. Считаю «Автодор» надёжным партнёром», - отметил в посте в МАХ глава региона.

Напомним, что соглашение между правительством Тверской области и ГК «Автодор» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме – 2026.

Виталий Корорлев оставил в своем канале в МАХ и комментарий по поводу Северного обхода Твери - части М-11.

«Благодаря Северному обходу Твери, построенному по поручению главы государства, растёт интерес инвесторов к региону, увеличился турпоток. Трасса «М-11» популярна у путешественников. На многофункциональном заправочном комплексе познакомился с нашими гостями из Москвы. Ксения вместе с дочкой Настей уже не первый год приезжают к нам на отдых по скоростной магистрали. Она выигрывает за счёт удобства, безопасности, комфорта. Современные АЗС на дороге позволяют не только дозаправить машину, но и отдохнуть. Такой подход делает поездки приятными и менее утомительными. Уверен, что мнение семьи разделяют тысячи наших туристов, для которых «М-11» открыла больше возможностей для посещения Тверской области: Твери, Вышнего Волочка, Торжка и других городов», - отметил глава региона .

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