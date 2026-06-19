Тверской отряд «Сова» запустил проект помощи людям с потерей памяти

Проект объединяет усилия волонтеров и бизнеса для защиты пожилых граждан. Фото: ВПСО Сова.

Поисково-спасательный отряд «Сова» отмечает 15-летие запуском проекта «Под крылом Совы». Инициатива призвана помочь «тихим потеряшкам» — пожилым людям с нарушениями памяти, которые уходят из дома и не могут найти обратный путь.

Ежегодно в регионе фиксируют до 150 таких исчезновений. Как сообщает tvernews.ru, суть проекта заключается в выдаче бесплатных термонаклеек на одежду: на них нанесен уникальный номер и телефон горячей линии отряда.

Если прохожий заметит растерянного человека, ему нужно лишь продиктовать этот номер оператору, и волонтеры оперативно свяжутся с родными. В Твери получить наклейки и консультацию можно по адресу: улица Индустриальная, 11 (предварительно нужно позвонить по номерам: 8-910-646-34-34 или 8-904-014-12-34).