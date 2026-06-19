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НовостиОбщество19 июня 2026 13:25

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о смерти пациентки в Старой Торопе

Александр Бастрыкин поручил представить данные о расследовании дела по факту смерти жительницы Западнодвинского округа, о которой сообщили в соцсетях
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Председатель СК поручил проверить информацию о задержке скорой помощи.

Председатель СК поручил проверить информацию о задержке скорой помощи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тверской области Александру Фёдорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели жительницы поселка Старая Торопа.

Ранее в социальных медиа была распространена информация о том, что женщина скончалась, не дождавшись своевременной помощи — якобы бригада скорой прибыла через шесть часов. Сейчас следственные органы Тверской области расследуют дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В рамках следствия предстоит проверить изложенные в публикациях доводы, установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям медиков.