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НовостиОбщество19 июня 2026 12:48

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды сделало МЧС Тверской области

В ближайшие часы и до конца суток 19 июня в регионе ожидается ухудшение погоды: синоптики прогнозируют грозы и усиление ветра до 15 м/с
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Единый номер 112 предназначен для оперативного вызова экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Единый номер 112 предназначен для оперативного вызова экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Главное управление МЧС России по Тверской области информирует об ухудшении погодных условий на территории региона сегодня, 19 июня 2026 года. В ближайшие часы и до конца суток прогнозируются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра с порывами от 12 до 15 метров в секунду.

В связи с этим ведомство напоминает о правилах безопасности: автовладельцам рекомендуется выбирать места для парковки, удаленные от рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.

Пешеходам следует избегать потенциально опасных объектов. Водителям в условиях грозы необходимо быть предельно внимательными на дорогах. При возникновении происшествий следует немедленно информировать экстренные службы по телефону 112.