Экстренное предупреждение об ухудшении погоды сделало МЧС Тверской области

Единый номер 112 предназначен для оперативного вызова экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций. Фото: Павел МАКАРОВ.

Главное управление МЧС России по Тверской области информирует об ухудшении погодных условий на территории региона сегодня, 19 июня 2026 года. В ближайшие часы и до конца суток прогнозируются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра с порывами от 12 до 15 метров в секунду.

В связи с этим ведомство напоминает о правилах безопасности: автовладельцам рекомендуется выбирать места для парковки, удаленные от рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций.

Пешеходам следует избегать потенциально опасных объектов. Водителям в условиях грозы необходимо быть предельно внимательными на дорогах. При возникновении происшествий следует немедленно информировать экстренные службы по телефону 112.