Над Тверской областью перехватили БПЛА днем 19 июня

Работа сил ПВО позволила предотвратить последствия атаки беспилотников над Тверской областью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

19 июня силы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме, отражая массированный налет БПЛА. По данным Минобороны России, в период с 08:00 до 14:00 было уничтожено 216 беспилотников самолетного типа.

Среди субъектов, над которыми военные успешно перехватили аппараты, оказалась Тверская область. Масштабная атака охватила также Подмосковье, Краснодарский край, Крым, акваторию Черного моря и ряд областей, включая Брянскую, Курскую и Воронежскую.

Благодаря действиям российских военных угроза в небе над Верхневолжьем была своевременно ликвидирована.