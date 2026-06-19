Стали известны детали спасения утопающего школьника из Удомельского округа

Юные спасатели сработали как слаженная команда. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На озере Песьво в Удомельском округе чуть не произошла трагедия: 12-летний Данила начал тонуть прямо на глазах у друзей. Его товарищ Гоша первым бросился на помощь, а затем к нему присоединились Артём Грушин и Артём Сорокин.

Вытащив друга на берег, подростки не поддались панике. Пока Артём Грушин искал взрослых и вызывал врачей, Артём Сорокин, вспомнив школьные уроки безопасности, начал проводить реанимацию. Как рассказали в материале tver.aif.ru, действия юного героя оказались решающими: мальчик захрипел и начал дышать еще до приезда бригады скорой.

Мамы ребят позже признались, что их дети проявили мужество, достойное взрослых мужчин. Напомним, ранее мы писали, что глава области Виталий Королев пообещал представить юных героев к награде за их поступок.