Родителям в Тверской области напомнили, как обезопасить детей от выпадения из окон

Чтобы избежать несчастного случая, рекомендуется соблюдать ряд правил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Областное правительство в связи прогнозом о возвращении жаркой погоды обращается к родителям Верхневолжья: с особым вниманием следите за детьми рядом с окнами. Чтобы не допустить трагедии, рекомендуется соблюдать ряд правил.

Когда дети дома, нельзя оставлять окна открытыми без присмотра за ребенком. Также нельзя пускать детей одних на балкон, показывать им, как открывать окно или забираться на подоконник с помощью мебели.

Рекомендуется отодвинуть всю мебель подальше от окон.

Чтобы без риска можно было проветривать жилище и приоткрывать окна, на них необходимо установить блокаторы. Это специальные устройства, которые не позволят ребенку сильнее открыть окно и вывалиться. Это могут быть оконные ручки с замком, детские замки, ограничители с тросиком и замком, заглушка-слайдер.

И еще один крайне важный аспект. Москитная сетка, в отличие от блокаторов, не защищает от падения, она не выдерживает вес ребенка! В то же время дети могут захотеть опереться на нее, что приведет к трагическим последствиям.

Жителей Верхневолжья также призывают не оставаться равнодушными, если они заметили детей, которые находятся в опасности. В таких случаях необходимо срочно сообщить в оперативные службы. Телефоны пожарной охраны – 101, полиции – 102, скорой помощи – 103, единой службы спасения – 112. Детский телефон доверия – 8-800-2000-122.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО